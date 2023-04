Cinema indipendente al centro del Bellaria Film Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - Cinema indipendente protagonista in Emilia-Romagna. Dal 10 al 14 maggio torna, giunto alla sua 41/a edizione, il Bellaria Film Festival, kermesse internazionale dedicata, in particolare, alle nuove sperimentazioni del linguaggio cinematografico e che vedrà alternarsi, nella cittadina romagnola, artisti e intellettuali del mondo della celluloide, della letteratura e dell'arte. In anteprima italiana, dopo la vittoria alla Berlinale, il film 'Le Grand Chariot' di Philippe Garrele mentre sarà 'Billy', opera prima di Emilia Mazzacurati, l'evento di chiusura della manifestazione.

Patrocinato dal Ministero della Cultura e realizzato grazie al Comune di Bellaria Igea Marina, col sostegno della Regione Emilia-Romagna, il festival avrà per il secondo anno la direzione artistica di Daniela Persico ed è organizzato da Approdi, start-up di cinema d'autore. Articolato in cinque giornate, il Bellaria Film Festival prevede due sezioni competitive la 'Casa Rossa' del cinema indipendente che porterà in scena le opere prime o seconde più interessanti del panorama cinematografico e 'Gabbiano' che seleziona opere in anteprima assoluta italiana, internazionale o mondiale.

"Questo Festival - ha osservato alla presentazione del suo programma l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori - ha ritrovato grande energia e freschezza, la Regione lo sostiene economicamente e collabora da tempo con l'Amministrazione comunale per rilanciarne un ruolo territoriale e nazionale -, vogliamo che cresca e vogliamo dare una mano molto importante.

Nel cinema l'Emilia-Romagna - ha proseguito - sta diventando la terra dei Festival: a noi piace questo fiorire di iniziative.

L'importante è che non si faccia tutti le stesse cose e che i festival si caratterizzino: la vocazione del Bellaria Film Festival è il cinema indipendente - ha concluso - lo spirito ribelle romagnolo che viene fuori".

"Siamo orgogliosi di ospitare uno dei festival del cinema più longevi in Italia - ha sottolineato il sindaco di Bellaria, Giorgetti - che non solo si àncora alla tradizione passata ma che guarda al futuro e soprattutto ai giovani, coinvolgendo anche le scuole e chi fa formazione nel settore". (ANSA).