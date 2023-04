65 - Fuga dalla terra, Adam Driver tra dinosauri e geyser

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Meteoriti, dinosauri, insetti collosi, sabbie mobili e anche geyser che fanno impallidire quelli islandesi, non manca davvero nulla a 65 - Fuga dalla Terra horror/thriller sci-fi diretto da Scott Beck e Bryan Woods con Adam Driver, Ariana Greenblatt e Chloe Coleman. Prodotto da Sony Pictures e distribuito in sala da Warner Bros.

Entertainment Italia, il film insomma non dà un attimo di tregua allo spettatore che vorrebbe, come sempre, i protagonisti sani e salvi.

In 65: Fuga dalla Terra il pilota esperto Mills (Adam Driver) accetta un viaggio interstellare di due anni anche per avere più soldi per curare la figlia adolescente molto malata. Ma durante il viaggio con tanto di passeggeri ibernati ha un incidente catastrofico su un pianeta sconosciuto e poco ospitale.

Scoprirà, solo dopo, di essere rimasto bloccato sulla Terra di 65 milioni di anni fa piena appunto di una fauna mostruosa e gigantesca. Ma Mills ha ancora una possibilità di salvezza: insieme all'unica altra sopravvissuta e che parla una lingua incomprensibile, Koa (Ariana Greenblatt), cercherà di farsi strada attraverso questo territorio pieno di pericoli mentre cominciano a piovere quelle meteoriti che metteranno la parola fine al dominio dei dinosauri. L'obiettivo è raggiungere l'altra metà della sua astronave che è incastonata in una montagna a dodici chilometri di distanza insieme a quella ragazza a cui si lega sempre di più.

65 - Fuga dalla Terra è diretto dai due registi de La Casa del Terrore (2019) e prodotto da Sam Raimi. (ANSA).