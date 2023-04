Torna il Festival Tulipani di Seta Nera, madrina Valeria Fabrizi

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Torna l'appuntamento con la XVI edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale "Tulipani di seta nera", la rassegna dedicata al racconto cinematografico del sociale e della sostenibilità attraverso storie sulla diversità, sulla fragilità e sull'unicità delle persone, in programma dal 4 al 7 maggio a Roma. Per quattro giornate spazio alla proiezioni delle opere in concorso e fuori concorso nazionali ed internazionali suddivise nelle quattro sezioni Cortometraggi, Documentari, Digital Series e #SocialClip e appuntamento con grandi protagonisti del cinema, dello spettacolo, della politica e della cultura, con incontri, dibattiti, intrattenimento e premiazioni. I vincitori saranno premiati il 7 maggio durante la serata di Gala conclusiva del festival, condotta da Lorena Bianchetti e con madrina Valeria Fabrizi in onda il 26 giugno su Rai2. Per il secondo anno al timone della serata di Gala Lorena Bianchetti: "Questo appuntamento è di grande importanza umana per costruire una collettività nuova". Il festival vede come finaliste opere provenienti dall' Italia oltre che da Spagna, Sud Africa, Colombia, Argentina e Brasile. Tra i protagonisti Remo Girone, Lina Sastri, Alessandro Haber, Andrea Roncato, Paolo Conticini, Daniela Poggi, Paolo Sassanelli oltre a Elodie, Tananai e Mr Rain. Per accompagnare le quattro giornate del festival è stato scelto come nuova sigla 'Come un mandala', il nuovo singolo di Grazia Di Michele. Tra i principali appuntamenti, sono previsti gli interventi del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per un progetto di scambio culturale Italia Brasile. Inoltre Claudia Gerini e Marco Giallini assegnano il Premio Sorriso Rai Cinema Channel. (ANSA).