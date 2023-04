Il grande male, il film debutta con due anteprime in Puglia

(ANSA) - BARI, 27 APR - Sarà preceduto da due anteprime in Puglia il debutto cinematografico, il prossimo 4 maggio, de Il grande male, scritto e diretto da Mario Tani e distribuito da Francesco Mangiatordi con Amaranta Frame. Il film, interamente girato a Bari e applaudito da pubblico e stampa in occasione del Bif&st, sarà proiettato martedì 2 maggio, alla presenza di regista e cast, al Multisala Galleria di Bari e introdotto dal critico Anton Giulio Mancino (ore 20.50). Il giorno successivo sarà la volta del Multisala Mangiatordi di Altamura (ore 21).

Il grande male è "un film che ho concepito durante i giorni del lockdown, che gioco forza hanno influenzato l'idea di far muovere il protagonista in un mondo limitato e confinato, anche se solo metaforicamente", spiega il regista. Nel cast ci sono Roberto Corradino, Michele Sinisi, Elena Cotugno, Lucia Zotti, Danilo Giuva, Vincenzo De Michele e Christian Di Domenico.

Il grande male è un film drammatico, "ma ricco di mistero e suspense, con alcuni risvolti fantastici". Prodotto da Mac film in collaborazione con Amaranta Frame, il film è stato realizzato con il contributo del ministero della Cultura e dell'Apulia film fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia. (ANSA).