Da The Marvels alla Sirenetta, le nuove uscite in sala di Disney

(ANSA) - NEW YORK, 27 APR - The Marvels, Wish, La Sirenetta, Indiana Jones, Assassinio a Venezia. Sono alcuni dei titoli della nuova offerta cinematografica presentata dai Walt Disney Studios al CinemaCon 2023 di Las Vegas. Quest'anno, per la prima volta dal 2019, Disney distribuirà film di tutte le sue case di produzione, Disney Live Action, Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar Animation Studios, Walt Disney Animation Studios, 20th Century Studios e Searchlight Pictures. Sul palco del Colosseum del Caesar's Palace per condividere le novità sono saliti Alan Bergman, co-chairman Disney Entertainment, e Tony Chambers, executive vice president e head of theatrical distribution. Chambers ha mostrato una clip del film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, che arriverà il 3 maggio nelle sale italiane con Chris Pratt.

Presentato anche il nuovo trailer del sequel di Captain Marvel, The Marvels, l'8 novembre nelle sale italiane. Chambers ha inoltre anticipato che Chris Pine si è unito al cast di voci nella versione originale del film Walt Disney Animation Studios, Wish, nel ruolo di Re Magnifico, accanto a Ariana DeBose, nel ruolo di Asha. A salire sul palco anche Melissa McCarthy, nel ruolo di Ursula nella rivisitazione Disney Live Action de La Sirenetta, l'attrice ha dato un assaggio della sua interpretazione di Poor Unfortunate Souls presente nel film, in arrivo in Italia il 24 maggio.

A seguire, sono stati proiettati 20 minuti esclusivi del film Disney e Pixar Elemental in 3D che sarà presentato a Cannes. Il film 20th Century Studios Assassinio a Venezia, l'ultimo adattamento di Agatha Christie firmato dal regista premio Oscar Kenneth Branagh, uscirà in Italia a settembre, ma i partecipanti al CinemaCon hanno potuto ammirare il primo trailer dell'horror-thriller soprannaturale interpretato da Branagh, Tina Fey e la recente vincitrice dell'Oscar Michelle Yeoh.

Infine, un saluto speciale è arrivato con un video messaggio da Harrison Ford. L'attore ha introdotto una clip di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l'attesa pellicola di Lucasfilm che debutterà al prossimo festival di Cannes, vede l'attore di nuovo nei panni dell'intrepido archeologo. (ANSA).