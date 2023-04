Caiazzo, icona di Mare Fuori, chiude il Carbonia Film Festival

(ANSA) - CARBONIA, 27 APR - Si arricchisce il cartellone del Carbonia Film Festival. La manifestazione, che parte il 4 maggio e fino al 7 nella città mineraria del Sulcis, accoglie, tra gli ospiti anche Massimiliano Caiazzo. L'attore napoletano, classe 1996, assurto a icona grazie al ruolo di Carmine Di Salvo nella serie fenomeno degli ultimi anni, Mare Fuori, è atteso nella serata di chiusura, domenica 7, al Cine-Teatro Centrale. E' il quartier generale della rassegna dedicata al cinema del reale e che quest'anno incentra la sua attenzione su giovani e territorio.

Tra i più apprezzati volti della serialità made in Italy, Caiazzo ha recentemente debuttato al cinema e a Carbonia parlerà del suo esordio sul grande schermo in "Piano Piano" di Nicola Prosatore, primo lungometraggio del regista napoletano.

Presentato in anteprima all'ultimo Festival di Locarno e in sala dal 16 marzo per I Wonder Pictures, "Piano Piano" è un coming of age ambientato nella Napoli del 1987, l'anno dello storico scudetto della squadra partenopea trascinata dall'astro Maradona. A presentare il film e incontrare il pubblico del festival al Cine-Teatro Centrale saranno presenti, oltre al regista e a Caiazzo, anche la protagonista Dominique Donnarumma.

Carbonia Film Festival propone proiezioni, incontri, masterclass, musica, mostre, fotografia, ma anche un trekking sul Cammino di Santa Barbara. Un ruolo centrale è assegnato alla formazione. Ospite di punta è Claire Simon, regista inglese di documentari e fiction, che apre il 4 con il suo "Il figlio del droghiere, il sindaco, il paese e il mondo". Tra i nomi in cartellone, il montatore e regista Jacopo Quadri che presenta il suo "Ultimina", ritratto della 86enne Ultima Capecchi nello scenario della campagna maremmana. Poi ancora, Paolo Pisanu con "Tutti i cani muoiono soli", i registi e le registe Peter Marcias, Giulia Camba, Michela Anedda, Antonello Carboni.

Il Festival è organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria - La Fabbrica del Cinema e Csc Cagliari della Società Umanitaria - Cineteca Sarda, insieme alla Regione e al Comune di Carbonia, con il sostegno di Sardegna Film Commission. (ANSA).