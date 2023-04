Al Far East Festival una masterclass con il maestro Johnnie To

(ANSA) - UDINE, 27 APR - Sarà il regista e produttore cinematografico Johnnie To, noto per aver rinnovato il cinema di Hong Kong a partire dalla fine degli anni Novanta, uno degli ospiti sotto i riflettori della penultima giornata della 25/a edizione del Far East Film Festival, tra i principali osservatori europei sulla cinematografica popolare asiatica, in corso a Udine fino a sabato.

To sarà il protagonista della masterclass pomeridiana del festival che proporrà sempre il 28 aprile anche il "director's cut" di Nomad di Patrick Tam, regista che rappresenta una delle figure di riferimento della New Wave hongkonghese. Sugli schermi anche uno dei titoli più attesi della line-up del festival, il kolossal giapponese The Legend & Butterfly di Otomo Keishi, a Udine in anteprima internazionale. Il film racconta una storia di amore e di guerra in cui le linee sentimentali si specchiano dentro il respiro epico e sanguinoso delle battaglie. Realizzata per commemorare il 70/o anniversario della nascita della società di produzione Toei e ambientato nel Giappone del 16/o secolo, l'opera ripercorre tre decenni attraverso le vite dei due protagonisti, il signore della guerra Oda Nobunaga (Kimura Takuya) e sua moglie Nohime (Ayase Haruka), interpreti di un rapporto vivace e commovente, spesso caratterizzato da dialoghi spiritosi, che rendono umane e concrete due figure dei libri di storia.

Dalle Filippine arriva a Udine in anteprima europea Where Is the Lie? di Quark Henares, un doloroso racconto di transfobia in cui l'inguaribile romantica Janzen, donna transgender la cui vulnerabilità viene sfruttata per un gioco di vendetta, è oggetto di inganni e manipolazioni. Saranno le due protagoniste, EJ Jallorina e Maris Racal, ad accompagnare il film sul palco del Feff 25 assieme alla produttrice Armi Rae Cacanindin.

