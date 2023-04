Nonantola Film Festival, apertura col Leone d'oro di Poitras

(ANSA) - MODENA, 25 APR - Con la proiezione del film documentario 'Tutta la bellezza e il dolore' di Laura Poitras, vincitore del Leone d'oro per il Miglior Film alla 79/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2022, si apre il 26 aprile in anteprima al Cinema Teatro Comunale di Bomporto (Modena) la 17/a edizione del Nonantola Film Festival, che si svolgerà dal 27 aprile al 6 maggio a Nonantola (Modena). Nel film si intersecano due narrazioni, basate su interviste, fotografie e filmati rari: quella della vita e della carriera di una delle più influenti fotografe contemporanee, Nan Goldin, e quella della caduta della famiglia Sackler, proprietaria di Purdue Pharma, produttrice di OxyContin, contro cui Goldin ha intrapreso nel 2017 una battaglia per il riconoscimento delle responsabilità nell'epidemia di oppioidi iniziata negli Stati Uniti alla fine degli anni '90, in cui morirono migliaia di persone per overdose da farmaco.

'4 Giorni Corti' è il cuore pulsante del Nonantola Film Festival, una sfida che si rinnova ogni anno, in cui la regola fondamentale per i videomaker che vi prendono parte è produrre un cortometraggio della durata di 4 minuti, in soli quattro giorni, con gli elementi obbligatori indicati dall'organizzazione e con le caratteristiche del genere cinematografico scelto. Sono 66 le troupe iscritte a questa edizione della gara. Per la serata 'Vintage d'autore' è in programma la versione integrale restaurata di "Psycho" di Alfred Hitchcock; verrà poi proposto in anteprima nazionale ed europea il Director's Cut de "La California" di Cinzia Bomoll, che terrà anche una Masterclass su regia e scrittura. Tra gli ospiti, il regista Andrea Zalone 'spalla' di Maurizio Crozza, le attrici Eva Grieco e Monica Nappo, l'attore Andrea Roncato, le costume designers modenesi Francesca e Roberta Vecchi. Il foyer della Sala Troisi ospiterà la mostra fotografica "L'arte nel cinema", con una ventina di immagini originali a cura di PhotoNonantolArte, e l'installazione di due costumi di scena di "Sole cuore amore" di Daniele Vicari. (ANSA).