Napoleone di Ridley Scott sbalordisce il CinemaCon

(di Gina Di Meo)

È bastata solo una scena e la platea del CinemaCon è rimasta sbalordita da Napoleone. Il film diretto da Ridley Scott, con Joachim Phoenix nel ruolo dell'imperatore francese, è sbarcato alla convention annuale a Las Vegas della National Association of Theatre Owners per sondare il terreno in attesa dell'uscita in sala negli Stati Uniti il 22 novembre, la vigilia del giorno del Ringraziamento, per poi essere trasmesso in streaming da Apple TV+ dopo un'ampia finestra temporale.

"Renderebbe il regista di Barry Lyndon, Stanley Kubrick geloso", si legge su Deadline commentando una clip che mostra Joaquim Phoenix (Napoleone) mentre è al comando dell'esercito francese durante l'epica battaglia contro le forze russe e austriache. Si vedono le baionette sparare e i soldati cadere nell'acqua ghiacciata. Secondo le prime recensioni, Napoleone si distingue anche da altri film con battaglie epiche come Braveheart e 1917. Prodotto da Apple Studios e Scott Free Productions, e distribuito da Apple TV+ e Sony Pictures Releasing, il film ruota intorno alle origini di Napoleone e alla sua rapida e spietata ascesa al trono vista attraverso la sua relazione ossessiva e spesso instabile con l'amore della sua vita, la moglie Giuseppina (Vanessa Kirby). La pellicola cattura anche le sue battaglie più famose, la sua ambizione inarrestabile, la sua sorprendente mente strategica di straordinario leader militare.

Oltre al colossal storico, la Sony ha anche presentato al CinemaCon 'Bad Boys 4' con Will Smith e Martin Lawrence. In un video messaggio dal set, i due protagonisti hanno detto di essere entusiasti. Il quarto capitolo del film del 1995 diretto da Michael Bay è alla quarta settimana di riprese. A rubare la scena anche Jennifer Lawrence, la quale ha presentato una clip di 'No Hard Feelings', pellicola diretta da Gene Stupnitsky e in uscita a giugno. La Lawrence, che interpreta il ruolo di Maddie, la giovane che risponde a un annuncio su Craigslist di una madre alla ricerca di qualcuno possa uscire con suo figlio, Percy, prima che entri al college, è anche produttrice della commedia.

Sempre per la Sony, David Harbour e Orlando Bloom hanno presentato il trailer di 'Gran Turismo', in uscita l'11 agosto, basato sulla serie omonima di videogiochi sviluppata da Polyphony Digital. (ANSA).