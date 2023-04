Tucci, mi sarei divertito a fare James Bond

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Un fan da sempre degli spy movies, tanto che "non vedevo l'ora arrivassero i nuovi film di James Bond… mi sarei divertito a interpretarlo, ma in qualunque ruolo è esaltante far parte di questo mondo". Lo dice a Roma Stanley Tucci, cointerprete della serie action-spy thriller Citadel, al debutto dal 28 aprile su Prime Video, con i primi episodi, seguiti da un nuovo episodio a settimana. Prodotta dalla Agbo dei fratelli Russo (qui anche produttori esecutivi), con David Weil come showrunner ha per protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, in un cast che comprende anche Lesley Manville e Ashleigh Cummings.

Nella storia Tucci, classe 1960, è Bernard Orlick, agente di riferimento per Citadel, gruppo indipendente di spionaggio internazionale, nato con lo scopo di difendere la sicurezza globale. L'organizzazione è stata distrutta quasi totalmente otto anni prima dagli agenti di Manticore, una potente associazione occulta, ma Bernard, è deciso a farla tornare attiva riportando in azione gli agenti scelti Mason Kane ( Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) che dopo aver perso ogni ricordo delle loro missioni da spie, si sono costruiti nuove vite con nuove identità. "Bernard racchiude in se' vari personaggi classici del genere: un capo del gruppo, un esperto di tecnologia e il supervisore 'sul campo' dei colleghi - dice l'attore, vincitore, fra gli altri, di cinque Emmy, due Golden Globe e candidato nel 2009 agli oscar per Amabili resti -. Il primo obiettivo per me era non renderlo unidimensionale ma rifletterne la complessità". Nell'immaginare un'organizzazione come Manticore, che serve solo un'elite della società "siamo vicini alla realtà - commenta -. Ci sono sempre state collusioni tra certe organizzazioni e i governi, basate solo dal voler acquisire più potere e denaro. Ne vediamo un esempio anche con ciò che sta facendo la Russia in Ucraina". (ANSA).