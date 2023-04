Super Mario Bros re degli incassi, Moretti al secondo posto

Continua la cavalcata trionfale di Super Mario Bros. - Il film anche al botteghino italiano sempre in vetta nel terzo weekend di programmazione. Seppur in calo del 55%, il film incassa 1 milione 751mila euro - la media è di 3.041 euro su 576 schermi - per un totale di 15 milioni 745mila.

Esordisce secondo con 947mila euro per Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti con Sivio Orlando con una media 1.982 su 478 sale.

In terza piazza debutta l'horror La Casa - Il risveglio del male, nuovo atto della saga di San Raimi, che parte con 937mila.

Scivola quarto L'Esorcista del Papa con Russell Crowe: il guadagno è di 450mila nel fine settimana e di 1 milione 810mila complessivi.

Le altre nuove uscite della top ten Cinetel sono al sesto posto Cocainorso (con 309mila euro) e al settimo Mavka e la foresta incantata (con 226mila).

Riguardo ai numeri complessivi le sale italiane hanno raccolto 5.894.946 milioni di euro, per 815.895 presenze, in aumento del +17.03% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e in calo del 26% rispetto allo scorso weekend.