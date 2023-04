Far East n. 25, domani "Hachiko" in World Festival Premiere

(ANSA) - UDINE, 24 APR - Domani quinta giornata del Far East Film Festival tutta nel segno della "molteplicità" e della "diversità", che quest'anno sono i leit motiv del più grande osservatorio europeo sul cinema popolare dell'Asia, la cui 25/a edizione è in corso a Udine fino al 29 aprile.

Il programma propone, con gran varietà di titoli e di generi, un "viaggio" attraverso l'Oriente, dalla Cina di "Hachiko", in World Festival Premiere, al Giappone di "You've Got a Friend" e "Techno Brothers", in anteprima mondiale, passando per la Thailandia di "You & Me & Me" delle gemelle Hongvivatana.

Sugli schermi del Feff approda la celebre storia del cane Hachiko, che molti ricordano nel film di Koyama Seijiro, "Hachiko Monogatari" o nel remake hollywoodiano di Lasse Hallström con Richard Gere, "Hachiko - Il tuo migliore amico".

Questa nuova versione di Xu Ang e presentata a Udine in prima mondiale al un festival Festival è destinata a coinvolgere il pubblico per la trama e per l'interpretazione di Feng Xiaogang (Gelso d'Oro alla Carriera Feff19).

Tra gli altri "highlight" della quinta giornata, il ritorno del "bad boy" Hiroki Ryuichi con la love story sadomaso "You've Got a Friend", presentata in special screening e l'anteprima di "Techno Brothers", insolito road movie dei Watanabe Brothers: film dove convergono i Blues Brothers di John Landis, l'umorismo rarefatto di Kaurismaki, pensando soprattutto a "Leningrad Cowboys Go America", e l'estetica elettropop dei Kraftwerk. Tra i titoli in programma domani anche "You & Me & Me" delle gemelle thailandesi Wanwaew and Waewwan Hongvivatana, opera prima in corsa per il Gelso Bianco 2023, che indaga con originalità i territori dell'adolescenza. (ANSA).