Rai Cinema nel Metaverso, in 7 minuti il racconto del 2022

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Rai Cinema sperimenta nuove modalità di comunicazione istituzionale e presenta il bilancio delle sue attività dell'ultimo anno con un promo ambientato nel Metaverso.

Un modo per arricchire l'analisi dei risultati dell'anno trascorso servendosi di nuove modalità di storytelling multimediale e di comunicazione istituzionale. "È un emozionante viaggio all'interno delle stanze del Metaverso di Rai Cinema che sintetizza in 7 minuti il racconto strutturato di un intero anno di film, eventi, partecipazione ai grandi festival, premi conquistati e progetti speciali - dice Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema.

Cerchiamo di raccontare e valorizzare la varietà delle nostre attività nel cinema rinnovando l'approccio alle classiche modalità di racconto aziendale e proseguire in questo modo nel nostro percorso di posizionamento e presidio dell'innovazione tecnologica". (ANSA).