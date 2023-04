Far East Film Festival, si apre la carrellata di 78 film

(ANSA) - UDINE, 21 APR - Sono state due anteprime europee, Ajoomma di He Shuming, prima co-produzione tra Singapore e Corea del Sud, e la commedia nera Bad Education, scritta e prodotta da Giddens, ragazzo terribile del cinema taiwanese, ad aprire oggi al Teatro Nuovo il 25/o Far East Film Festival, il più grande osservatorio europeo sul cinema popolare d'Oriente. L'opening night ha acceso i riflettori sullo showcase che in 9 giorni, fino al 29 aprile, racconterà l'Asia con 78 titoli da 14 Paesi, 9 anteprime mondiali, 13 internazionali, 14 europee e 23 italiane.

Domani, il Feff proseguirà con l'anteprima nazionale di Phantom, spy thriller coreano che uscirà nelle sale italiane sotto il segno della Lucky Red. In programma anche due titoli che sono la nuova primavera cinematografica di Hong Kong: A Guilty of Conscience di Jack Ng, che porterà il film sul palco, e Sunny Side of the Street, con il ritorno di Anthony Wong dopo il successo udinese di Still Human e il Gelso d'Oro alla Carriera. A Guilty of Conscience, uscito in gennaio, con la cifra astronomica di 11 milioni di euro è il film hongkonghese record assoluto di incassi e testimonia che nell'ex colonia britannica la frequentazione delle sale cinematografiche è molto alta: si va al cinema più di prima della pandemia. Il Feff dedicherà ampio spazio al cinema hongkonghese, con una selezione di 6 nuove opere prime del marchio di fabbrica Making Waves - Navigators of Hong Kong Cinema, cui si aggiungono il già citato Sunny Side of the Street e, in anteprima mondiale, Everyphone Everywhere di Amos Why, tragicomico lavoro su uso e abuso del telefono cellulare. Domani, oltre ai titoli presentati al cinema Visionario, tra cui il celebre To You, From Me di Jang Sun-woo e l'anteprima mondiale di Way of Life di Watanabe Hirobumi, sugli schermi del Feff ci sarà anche l'horror filippino In My Mother's Skin, che inaugurerà la fascia notturna di mezzanotte. Il 25/o Far East Film Festival è visibile anche in streaming sulla piattaforma MyMovies One, disponibile solo in Italia, dove i film sono in versione originale (sottotitoli in italiano) (ANSA).