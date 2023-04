De Gregorio, Hollywood Reporter Roma, tra presente e futuro

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il magazine cartaceo arriverà nelle edicole in autunno ma è al debutto online la piattaforma multimediale The Hollywood Reporter Roma, diretta da Concita De Gregorio, prima edizione europea della testata Usa che racconta da quasi 100 anni (è nata nel 1930) il mondo del cinema e le altre forme di intrattenimento. Un esordio celebrato nel cuore di Roma, con un party a Palazzo Brancaccio nel quartiere Esquilino, insieme a decine di protagonisti del mondo del cinema, del giornalismo e dello spettacolo, come Fabio D'Innocenzo, Noemi, Alessandro Michele, Maya Sansa, Ornella Muti, Emma Marrone, Alessandro Borghi, Claudia Gerini, Giuliano Sangiorgi, Anna Foglietta, Serena Rossi con il marito Davide Devenuto, Francesca Fagnani, Maria Chiara Giannetta, Kaze, Benedetta Porcaroli, Motta, Valentina Lodovini, Alessandra Mastronardi, Pilar Fogliati, Barbara Alberti, Andrea Delogu, Fausto Brizzi con Silvia Salis, Andrea Carpenzano, Eva Grimaldi con Imma Battaglia, il produttore Angelo Barbagallo, Marianna Madia, Nicola Maccanico ad di Cinecittà, Giampaolo Letta, ad di Medusa, la presidente dell'Accademia dei David di Donatello Piera Detassis, Fabia Bettini, direttrice di Alice nella città.

Nell'introdurre la nuova testata, Concita De Gregorio ha tracciato con un racconto/monologo il viaggio in una Roma "set a cielo aperto, dove si gira in ogni strada" tra ieri e oggi, e nelle tante anime del cinema italiano e di quello 'girato' anche in l'Italia: da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto a La grande bellezza, da Fellini a Guadagnino, da Nanni Moretti a 007. Ad accompagnare il percorso, la voce di Erica Mou, sul filo di suoi brani, insieme fra gli altri, a Beautiful That Way (da La vita è bella), Malaika, Bella Ciao (con il cameo di Maya Sansa). "Noi siamo qui - spiega la direttrice di The Hollywood Reporter Roma, creato da Penske Media Corporation con Brainstore Media, editore italiano e parte di Artmediamix guidato da Gian Marco Sandri - per dare voce anche ai più giovani, chance ai talenti, un'opportunità a chi ha qualcosa da dire". (ANSA).