Quentin Tarantino terrà una lezione alla Quinzaine a Cannes

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Quentin Tarantino alla Quinzaine des Realisateurs, la sezione autonoma del festival di Cannes (16-27 maggio 2023). "Questo eccezionale e generoso cinefilo è di casa alla Quinzaine. Sarà nostro ospite quest'anno - dicono gli organizzatori - per presentare un film a sorpresa e discutere della sua contro-storia del cinema. Atmosfera rockabilly nel giorno di chiusura...". Tarantino è atteso il 25 maggio, ultimo giorno della Quinzaine.

La sezione è nata nel 1969, a Cannes, controprogrammazione di opere libere di ogni ceto sociale. Nel 1969, in California, una nuova generazione di registi si sollevò contro la vecchia Hollywood. "Quentin Tarantino ha appena consegnato un'affascinante analisi in un saggio critico sul cinema degli anni '70", aggiungono, "e verrà a parlarne". (ANSA).