Per il 25 aprile torna in sala Bella Ciao - Per la libertà

(ANSA) - ROMA, 20 APR - In occasione della Festa della Liberazione, ritorna in sala il 24, 25, 26 aprile il film evento di Giulia Giapponesi Bella Ciao - Per la libertà, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Racconta i misteri, la genesi e la storia della canzone della Resistenza, che riappare ovunque si combatta contro l'ingiustizia.

Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, hit dei più famosi artisti internazionali e colonna sonora della serie Netflix La casa di carta. Un canto, patrimonio dell'umanità nella lotta per la libertà, e oggi di nuovo protagonista dell'attualità come inno della resistenza ucraina e iraniana. "L'idea alla base del film - racconta la regista Giulia Giapponesi - nasce dalla necessità di ristabilire il percorso biografico di Bella Ciao alla luce del suo essere diventata canzone internazionale. Una necessità che diventa più urgente in questo momento storico di passaggio, dove la memoria della seconda guerra mondiale - raccontata dalla viva voce di chi ha vissuto l'occupazione nazifascista - lascia il passo alla storia, intesa come racconto del passato attraverso le fonti documentali". Bella Ciao - per la libertà è coprodotto da Palomar, Rai Documentari e Luce Cinecittà con il sostegno di Regione Emilia-Romagna ed è stato in anteprima al Bif&st, al Bergamo Film Meeting, in sala una prima volta e su Rai3. (ANSA).