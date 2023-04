Ora! Fest, il cinema di ambiente, arte e giustizia sociale

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Arriva Ora! Fest, il festival internazionale di cinema con focus su ambiente, arte e giustizia sociale, in programma dal 3 al 7 giugno a Monopoli (Bari). Tante le star italiane e internazionali già confermate: il premio Oscar Marisa Tomei e l'eclettico Terry Gilliam e ancora Matthew Modine, Matt Dillon, e Lawrence Bender, produttore dei film più acclamati di Quentin Tarantino, da Pulp Fiction a Kill Bill, e dei due documentari emblematici sull'ambiente Una scomoda verità (1 e 2), i registi e talent della maggior parte dei film selezionati. Numerosi anche i nomi italiani di primo piano: Raoul Bova, Maria Sole Tognazzi, Sabina Guzzanti, Rita Marcotulli, Paolo Rotondo, lo scrittore André Aciman (Chiamami col tuo nome) e il produttore esecutivo Enzo Sisti.

L'associazione che organizza l'evento, presieduta da Giovanni De Blasio, ha affidato la direzione artistica a Silvia Bizio e la direzione generale a Camilla Invernizzi di ArtsFor_. Ora! Fest in questa nuova edizione conta inoltre un comitato d'onore che comprende artisti di fama internazionale presieduto dall'attore e regista di origini pugliesi John Turturro.

Durante le giornate del festival al concorso di lungometraggi e cortometraggi verranno affiancate masterclass gratuite in partnership con la Roma Film Academy. Le masterclass saranno tenute da esperti del settore cinematografico e dagli ospiti italiani e internazionali presenti al festival, moderate da Silvia Bizio e da molti professionisti dell'industria.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

In nome dell'attenzione ambientale, Ora! Fest ha stretto un accordo con la Cinco Dedos Production di Matthew Modine per realizzare un video di 50 secondi, Heaven on Earth, narrato dallo stesso Modine, che sarà la sigla del festival e verrà presentato in anteprima mondiale il 3 giugno. Modine mostrerà anche il suo impegno per l'ambiente con Ripple Effect, di cui verrà mostrata un'anteprima di 8 minuti, la sua nuova serie in cinque episodi incentrata sulla sostenibilità ambientale.

