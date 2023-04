Far East Film Festival al via a Udine con due anteprime europee

(ANSA) - UDINE, 20 APR - Con 78 titoli da 14 Paesi, 9 anteprime mondiali, 13 internazionali, 14 europee e 23 italiane, il Far East Film Festival 25, tra i principali osservatori europei dedicati al cinema popolare d'Oriente, si apre domani a Udine. Nove giorni di proiezioni, fino al 29 aprile, nei quali "il pianeta Asia verrà esplorato attraverso il giornalismo d'attualità, il giovane giornalismo culturale, l'arte visiva, le connessioni Industry" tra Oriente e Occidente, e i Far East Film Events che animeranno il cuore della città.

Sotto i riflettori del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e del Visionario, il festival "viaggerà nel futuro facendosi narratore dell'Oriente di ieri e di oggi - spiegano gli organizzatori - raccontando i colori del passato attraverso lo sguardo della corposa retrospettiva Greatest Hits from '80s & '90s, e i colori del presente attraverso i film in concorso (43 su 78) e diversi altri sentieri tematici".

Ad aprire il Far East domani saranno due anteprime europee: Ajoomma e Bad Education. Il primo, un feel good movie firmato da He Shuming, prima co-produzione tra Singapore e Corea del Sud, è la storia tra ironia e sentimento di una signora singaporiana di mezz'età che sogna di raggiungere la patria dei suoi adorati K-Drama. Di tutt'altro segno il secondo titolo dell'Opening Night, commedia nera scritta e prodotta da Giddens, enfant terrible del cinema taiwanese.

Alla regia, come esordiente, Kai Ko, il protagonista di You Are The Apple of My Eyes.

Dopo Takeshi Kitano, premiato durante l'edizione numero 24, il Gelso d'Oro alla Carriera verrà assegnato quest'anno alla stella giapponese Chieko Baisho. L'attrice e cantante accompagnerà a Udine l'ultimo film di cui è protagonista, Plan 75, in uscita l'11 maggio nei cinema italiani con la Tucker Film, e due titoli che ha selezionato personalmente dal proprio catalogo, cioè il film Tora-san degli esordi e Where Spring Comes Late. (ANSA).