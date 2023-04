Biografilm festival, a Bologna storie di vita e di donne

(ANSA) - BOLOGNA, 20 APR - È tratta dal film Houria (2022, 98') della regista algerina Mounia Meddour, che verrà presentato in cartellone, l'immagine ufficiale della 19/a edizione di Biografilm, a Bologna dal 9 al 19 giugno. L'immagine di Houria rappresenta per il festival "un importante simbolo di coraggio, di lotta per i diritti e di ricerca incessante per l'affermazione della libertà".

Biografilm sarà Infatti ancora una volta l'appuntamento per celebrare storie di vita, attraverso lo strumento del documentario e del cinema di finzione o ibrido, e fra queste raccontare storie di donne, le loro lotte e le loro gioie.

Quest'anno anche con uno speciale Celebration of Lives Award a Cristina Cattaneo, oltre a quello che sarà consegnato a Roberta Torre.

"L'immagine del manifesto è simbolismo espressivo, filtrato attraverso il corpo e la danza, parla di resilienza dei sogni e delle forze della vita per tirarsi fuori dall'oscurità, parla di ancoraggio nel collettivo, parla il linguaggio delle donne, dei diritti e della libertà", commenta il direttore generale di Biografilm, Massimo Mezzetti.

In anteprima italiana nel Concorso Internazionale, Sconosciuti puri (2023, 93') di Valentina Cicogna e Mattia Colombo porterà sullo schermo il coraggio della dottoressa Cristina Cattaneo. Ogni notte nella sala autoptica dove lavora arrivano corpi senza nome, che la dottoressa definisce "Sconosciuti Puri", che appartengono ai margini della società: senzatetto, prostitute, adolescenti in fuga e negli ultimi anni anche molti migranti. In un mondo in cui tutti i diritti appartengono ai vivi, Cattaneo si impegna ogni giorno per garantire il diritto alla dignità a questi cadaveri privi di identità.

Al festival si conferma anche quest'anno la sezione Biografilm Art & Music: tra i titoli in anteprima internazionale, Candy (2022, 82') di Carin Goeijers, celebra la sassofonista olandese Candy Dulfer in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Figlia del musicista jazz Hans Dulfer, nella sua vita ha avuto l'opportunità di esibirsi con celebrità del calibro di Prince e dei Pink Floyd. (ANSA).