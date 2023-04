Ripartono in Montana le riprese del western 'Rust' con Baldwin

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - Le riprese di Rust, il western di Alec Baldwin al centro di una sparatoria sul set in cui è rimasta uccisa la direttrice della cinematografia Halyna Hutchins, riprenderanno questa settimana in Montana. La produzione del film era stata sospesa dopo l'incidente del 21 ottobre 2021 quando a Baldwin era stata messa in mano una pistola con proiettili vivi da cui è partito il colpo letale che ha ucciso la Hutchins e ferito il regista Joel Souza.

Incriminato per omicidio involontario assieme all'armiera del film, Hannah Gutierrez-Reed, Baldwin si è dichiarato non colpevole. Nelle nuove fasi della realizzazione del film, in cui il vedovo della Hutchins, Matthew, è entrato come produttore esecutivo, l'uso di armi vere sarà categoricamente proibito.

(ANSA).