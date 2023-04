Elemental della Pixar è il film di chiusura di Cannes

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Il film di chiusura del festival di Cannes (16-27 maggio 2023) sarà Elemental, con la regia di Peter Sohn. È la nuova opera di Pixar Animation Studios, che così torna sulla Croisette per il quarto lungometraggio dopo Up, Inside Out e Soul. Sarà presentato in prima mondiale fuori concorso ed uscirà nelle sale il 16 giugno negli Stati Uniti e il 21 giugno in Francia. Ad Element City, fuoco, acqua, terra e aria vivono in perfetta armonia. È qui che vivono Ember, una giovane donna impavida e arguta con una forte personalità, e Wade, un ragazzo sentimentale, amante del divertimento e che va con il flusso. La loro amicizia sfida le convinzioni di Ember sul mondo in cui vivono... Pete Docter, Chief Creative Officer della Pixar, ha dichiarato che il ritorno di quest'anno a Cannes è particolarmente speciale per lo studio. "Mentre emergiamo tutti dai nostri bozzoli pandemici e ci riuniamo in stanze delle storie, quotidiani di animazione e sessioni di brainstorming improvvisate, è una gioia e un onore avere la Pixar di nuovo sulla Croisette. Diretto dallo straordinario narratore Peter Sohn, Elemental - ha detto Pete Docter - è così divertente, pieno di cuore e, francamente, sbalorditivo da vedere. È stato creato per essere vissuto dal pubblico sul grande schermo e mi piace che faccia la sua prima mondiale a Cannes". Nella versione francese due star sono i doppiatori: Adèle Exarchopoulos (Ember) e Vincent Lacoste (Wade). Per entrambi, questa è la loro prima esperienza nel doppiaggio. Il cast vocale originale include Leah Lewis (Ember) e Mamoudou Athie (Wade).

Il delegato generale del festival Thierry Frémaux ha commentato: "Per molti anni, il Festival di Cannes ha accolto film d'animazione provenienti da tutto il mondo. Pixar Animation Studios, con Up, diretto da Pete Docter, ha fatto la storia di Cannes aprendo la 62/a edizione del Festival nel 2009. È stato un evento meraviglioso! Questa è un'altra grande opportunità, per presentare lo straordinario Elemental e per pensare alle nostre vite in modo così potente". (ANSA).