Dieci anni di Biennale College Cinema celebrati a New York

(ANSA) - VENEZIA, 19 APR - I dieci anni di Biennale College Cinema saranno celebrati a New York dal 20 al 23 aprile, con sei film proiettati allo storico Paris Theater, dal 1948 dedicato al cinema indipendente e unico monosala ancora attivo a Manhattan.

L'evento, intitolato "Venice Film Festival Presents: Next Generation", è organizzato dalla Biennale di Venezia, da The Gotham Film & Media Institute e da Netflix, che ha rinnovato il Paris Theater nel 2019 salvandolo dalla chiusura.

La serata di apertura prevede la proiezione di "Our Father The Devil" (2021) di Ellie Foumbi, presentato dal direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica Alberto Barbera, e dalla Head of Programme di Biennale College Cinema Savina Neirotti. La regista Nikyatu Jusu condurrà la serata di apertura dell'evento e il dibattito con la regista.

Gli altri film in programma sono Beautiful Things (2017) di Giorgio Ferrero e Federico Biasin, The Cathedral (2021) di Ricky D'Ambrose, The Fits (2015) di Anna Rose Holmer, Hotel Salvation (2016) di Shubhashish Bhutiani, e This Is Not a Burial, It's a Resurrection (2019) di Lemohang Jeremiah Mosese.

In dieci anni di attività, Biennale College Cinema, laboratorio internazionale dedicato a cineasti emergenti per la realizzazione di lungometraggi a micro budget, ha realizzato 34 opere, spesso premiate in contesti nazionali e internazionali, a seguito di 2.337 domande pervenute da tutto il mondo. (ANSA).