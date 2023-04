Super Mario Bros resta al top degli incassi, cala il box office

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Resta in vetta 'Super Mario Bros', il primo film di animazione ispirato all'iconico idraulico dei videogiochi, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, con 3.866.863 di euro per un incasso complessivo di 13.287.306 euro, nel box office Cinetel del week end. Debutta al secondo posto 'L'esorcista del Papa' del regista australiano Julius Avery, con Russell Crowe nei panni di padre Gabriele Amorth, che guadagna in quattro giorni 1.081.933 euro. Scende al terzo posto 'Air - La storia del grande salto' di Ben Affleck con Matt Damon nel ruolo del manager della Nike Sonny Vaccaro, con un incasso di 770.708 euro per un totale di 2.224.730 euro. New entry al quarto posto per 'Scordato', il film di e con Rocco Papaleo dove fa il suo debutto come attrice la cantante Giorgia, che ottiene 357.631 euro in quattro giorni, e al nono si posiziona 'Metallica: 72 Seasons - Global Premiere', il film evento, per vivere e ascoltare sul grande schermo il nuovo album dei Metallica, che ha incassato in quattro giorni 121.834 euro. Perdono due posizioni John Wick 4 con Keanu Reeves, quinto con 311.069 euro nel week end e 5.185.718 in totale e 'Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri,' il fantasy di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, che incassa 279.429 euro per un complessivo di 2.463.804 euro, al sesto posto. Seguono 'Mia', il nuovo film drammatico di Ivano De Matteo con Edoardo Leo con 185.898 euro (totale 541.193 euro) e 'I tre moschettieri: D'Artagnan', il kolossal di Martin Bourboulon con Vincent Cassel e Eva Green che nel week end guadagna 165.947 euro (totale 608.604 euro).

Chiude la top ten Cinetel del week end 'Stranizza d'amuri' di Beppe Fiorello, con 105.310 euro per un totale in quattro settimane di 858.882 euro. Nel complesso, in calo il box office con 7.891.814 euro, -15% rispetto a una settimana fa (9.265.345 euro). (ANSA).