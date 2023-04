Ottoemezzo, la rivista di cinema torna con una nuova serie

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Ottoemezzo, il periodico di cinema e audiovisivo che per oltre 10 anni è stato un laboratorio di idee, provocazioni, temi e dietro le quinte, torna con una nuova serie, dal 20 aprile in uscita trimestrale, con un completo restyling grafico, nuove rubriche, contributi, idee. E una missione stampata sin dal suo primo numero: coinvolgere, provocare, connettere tutta la comunità di professionisti, amanti, curiosi del cinema, della serialità, dell'audiovisivo.

La nuova serie è realizzata da Cinecittà S.p.A. con direzione generale Cinema e Audiovisivo, con la direzione editoriale di Gianni Canova. Il primo numero parte dall'inizio del racconto cinematografico, sin dal titolo: È tempo di nuove storie, con un'incursione nel mondo della sceneggiatura e degli sceneggiatori, a partire dai testi di Canova e di uno dei più talentuosi autori di cinema, Nicola Guaglianone (Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili, Vita da Carlo…), interviste a sceneggiatori di opere prime, adattamenti da romanzi, serie tv, interventi di critici e giornalisti, fino a una mappa delle migliori scuole di sceneggiatura del paese.

Poi un focus sul direttore della fotografia e ancora interviste a Gabriele Salvatores sul suo rapporto con la musica, a Enrico Rava sul suo rapporto con il cinema, allo scrittore (e sceneggiatore con Guadagnino, Virzì) Paolo Giordano, o l'appassionata lettera sui 'film italiani che non sembrano film italiani' di Daniele Vicari e un colloquio tra Gianni Canova e Nicola Maccanico, ad di Cinecittà, sulla stagione di rilancio che stanno vivendo gli studi, specialmente a livello internazionale. Non può mancare un dettagliato zoom sulle serie tv: in questo numero i case studies di Mare fuori e La legge di Lidia Poët.

Spazio anche agli omaggi a Mauro Bologninie e a Claudia Cardinale, la cui immagine brilla sulla quarta di copertina della rivista. (ANSA).