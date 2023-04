Mavka, favola animata per l'ambiente e l'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Una favola per la difesa dell'ambiente, messo a rischio dall'avidità e l'egoismo umani, ma anche un omaggio alla cultura, la tradizione e la musica ucraina. E' Mavka E La Foresta Incantata il film animato diretto da Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh, reduce dal grande successo in Ucraina (nonostante il conflitto) e già venduto, tra distribuzione in sala e streaming, in 80 Paesi (in 50 è già stata annunciata la data di uscita), in arrivo, dal 20 aprile nelle sale italiane con Notorious Pictures.

Tratta dalla pièce in versi La canzone della foresta (1911) della poetessa ucraina Lesja Ukrainka (1871 - 1913), la storia messa in scena in forma di action/family dramedy animata a misura di bambino, arricchita dagli ingredienti legati alla tradizione rivista in chiave moderna è ambientata in una grande foresta ricca di misteri e segreti. Un habitat già una volta 'ferito' dall'uomo, arrivato per predarne la sorgente per la vita. Un'aggressione che ha portato gli antichi spiriti che abitano il luogo magico a vietare l'ingresso a tutti gli umani, duramente puniti a ogni tentativo. La giovane Mavka, anima della foresta, aperta e generosa, viene prescelta come nuova custode del sacro luogo. Un compito messo a rischio quando incontra Lucas, giovane del villaggio, che per salvare lo zio gravemente malato accetta la proposta dell'avida industriale Kylina, di introdursi nella foresta e impossessarsi della foglie di un raro e misterioso albero. Quando il ragazzo viene scoperto Mavka, che crea con Lucas subito una profonda sintonia lo aiuta a tornare a casa, a curare lo zio e poi decide di andarlo a trovare, in forma umana. Quando però gli abitanti del villaggio la scoprono, il conflitto con gli antichi spiriti sembra diventare inevitabile "Tutte le ambientazioni e gli ambienti del film (andato in produzione nel 2017) sono ispirate a location reali in Ucraina" ha spiegato a Euronews Anastasiya Verlinska, animatrice e direttrice in Ucraina del Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival, sottolineando come con la guerra la produzione di nuove opere sia inevitabilmente ferma anche perché molti artisti "sono andati a combattere in prima linea e alcuni sono morti". (ANSA).