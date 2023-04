La Procura di Los Angeles esamina accuse contro Armie Hammer

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - La procura di Los Angeles sta esaminando accuse di aggressione sessuale contro l'attore Armie Hammer: "La polizia ha presentato un caso contro l'attore ed e' in corso l'esame", ha detto un portavoce dell'ufficio del procuratore senza precisare il nome della presunta vittima. Non e' chiaro se ad accusare l'attore che ha recitato in The Social Network e Chiamami con il Tuo Nome di Luca Guadagnino, sia stata l'ex compagna Effie Angelova, che nel 2021 ha sostenuto di esser stata "violentemente stuprata" da Hammer quando nel 2017 i due avevano una relazione. Hammer all'epoca aveva smentito e non e' stato finora mai incriminato. Recentemente, in un'intervista alla rivista online AirMail, l'attore aveva ammesso di aver condotto in passato "uno stile di vita molto intenso ed estremo", esponendo giovani donne a "un turbinio di emozioni tra viaggi, sesso e droghe". Poi, "dopo averle usate, passavo alla prossima, lasciandole con la sensazione di essere state abbandonate o usate", aveva detto.

Hammer e' finito all'indice di Hollywood due anni fa tra accuse di molestie sessuali con 'fetish' e cannibalismo. In febbraio l'attore aveva ammesso di aver contemplato il suicidio dopo esser caduto in disgrazia e attribuito le sue preferenze sul sesso estremo all'esser stato molestato da un religioso quando aveva 13 anni. Gli abusi subiti da teen-ager "introdussero la sessualita' nella mia vita in un modo di cui non avevo assolutamente controllo. Non potevo reagire. Da allora - aveva detto - ho sempre voluto essere in controllo della situazione in fatto di sesso".

Negli ultimi due anni Hammer ha tenuto un basso profilo lavorando come agente immobiliare alle Caimane e passato periodi in riabilitazione. (ANSA).