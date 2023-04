Jack Nicholson trasandato sul balcone, si fa vedere dopo 18 mesi

(ANSA) - NEW YORK, 14 APR - Dopo un anno e mezzo Jack Nicholson si è rifatto vivo. L'attore 85enne, divo di Shining e Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, è apparso sul balcone della sua villa a Los Angeles. Lo scrive il Daily Mail. Nelle foto pubblicate e anche in un breve video appare tuttavia molto trasandato, con la barba incolta e probabilmente sovrappeso.

Sembra anche assonnato.

L'ultima volta che era stato visto in pubblico era stata nell'autunno del 2021, poi si era chiuso in casa. Alcuni dei suoi amici, preoccupati, avevano detto di temere che l'attore premio Oscar facesse la fine di Marlon Brando, ossia morire da solo. Nicholson, tra l'altro, vive in quella che una volta era la casa di Brando. Si crede anche che possa soffrire degli inizi di una demenza. Mesi fa una fonte aveva detto a RadarOnline che l'attore aveva smesso di recitare nel 2013 per problemi di memoria, non riuscendo più a ricordare le battute. (ANSA).