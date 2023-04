Festival Montecarlo, apre 'Grosso guaio all'Esquilino' con Lillo

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Undici commedie che arrivano da tutto il mondo, dall'Argentina all'Ucraina passando per l'Europa e gli Usa: sono i film in concorso e fuori concorso alla 20/a edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie, ideato e diretto da Ezio Greggio, in programma dal 24 al 29 aprile nel Principato di Monaco. Leitmotiv di quest'anno è il road-movie: in primo piano famiglie che attraversano il mondo per ritrovarsi, persone che abbandonano la loro zona di comfort per riscoprirsi. Ad aprire il festival, fuori concorso, Grosso guaio all'Esquilino - La leggenda del Kung Fu (Kung Fu Italian Style) di YouNuts!, con Lillo Petrolo, Carolina Crescentini e Giorgio Colangeli.

Questi i titoli in concorso: '38°5 Quai Des Orfèvres', commedia poliziesca di Benjamin Lehrer, Grand Prix al Festival de l'Alpe d'Huez, in uscita a giugno nelle sale francesi; 'Daniel's gotta die' di Jeremy LaLonde, con la leggenda del rock Iggy Pop in un letto d'ospedale nel ruolo di Edward Powell, un miliardario sul punto di morte, un cameo da cui ha origine il plot di questa commedia; 'Fædre og M›dre (Fathers and Mothers)' di Paprika Steen, commedia corale campione di incassi nel primo week end di uscita in Danimarca; 'Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä (The Grump: In Search of An Escort)' di Mika Kaurismäki, fratello maggiore di Aki; 'Historias para no contar (Stories Not to Be Told)' di Cesc Gay, satira graffiante su costumi e idiosincrasie della società contemporanea; 'Luxembourg, Luxembourg' dell'ucraino Antonio Lukich, che racconta la famiglia e la difficoltà di mantenerla unita; 'El Test (The Te$t)' di Dani De La Orden, giovane maestro della commedia made in Spain; 'Empieza el Baile' (Let the Dance Begin) di Marina Seresesky.

Fuori concorso, oltre al film di apertura, 'El Cuarto pasajero (Four's a Crowd)' di Álex de la Iglesia e 'Un matrimonio mostruoso (A Freaking Wedding)' di Volfango De Biasi, con i protagonisti di Una famiglia mostruosa - su tutti Massimo Ghini e Paola Minaccioni - che tornano in occasione di un matrimonio che - forse - non s'ha da fare.

La manifestazione, in collaborazione con EFG Bank (Monaco), si svolge sotto l'alto patronage del principe Alberto II di Monaco e dell'ambasciata d'Italia. (ANSA).