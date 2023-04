Del Brocco, anno importante per Rai Cinema a Cannes con tre italiani

Rai Cinema partecipa al 76. Festival di Cannes con tre film italiani nel Concorso principale, distribuiti in sala in Italia da 01 Distribution. I nuovi film di Marco Bellocchio, RAPITO, di Nanni Moretti, IL SOL DELL'AVVENIRE, e di Alice Rohrwacher, LA CHIMERA. Nella Selezione ufficiale Fuori Concorso anche l'attesissimo film di Martin Scorsese, KILLERS OF THE FLOWER MOON che sarà distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution, unico distributore domestic nel mondo ad averne acquisito i diritti distributivi insieme a Leone Film Group. "Un'edizione eccezionale, che vede partecipare, per la seconda volta negli ultimi vent'anni, tre film italiani nel Concorso principale e per la prima volta tre film coprodotti da Rai Cinema. È un'affermazione importante per tutto il cinema italiano - commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema -. Ci complimentiamo con i produttori e i registi, tre diverse generazioni di autori molto cari al Festival di Cannes e al pubblico internazionale. Siamo onorati di accompagnare tre personalità con idee e visioni di cinema molto diverse tra loro, ognuna delle quali rappresenta un punto di riferimento nella storia del cinema e della cultura italiana.

Con tutti loro condividiamo una storia lunga, costellata di successi e soddisfazioni, ed ora parteciperemo con emozione alla gara che li metterà a confronto con i massimi esponenti del cinema mondiale". (ANSA).