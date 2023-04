'Toro scatenato' di Scorsese torna in sala in 4k

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Questo è spettacolo!", esclamava il personaggio di Jake LaMotta in una delle prime sequenze del capolavoro di Martin Scorsese, Toro Scatenato. Dall'8 al 10 maggio, per celebrare il restauro in 4K della pellicola, Lucky Red riporta in sala uno dei pilastri della storia del cinema.

Uscito nel 1980, il film segna la quarta collaborazione tra Scorsese e Robert De Niro, che qui veste i panni di uno dei più grandi pugili di sempre, il tormentato Jack LaMotta, nella sua parabola di ascesa e caduta, ruolo che gli è valso il suo secondo Oscar. Una storia fatta di sconfitta e resistenza, luce e buio, sofferenza e speranza, capace di diventare sul grande schermo universale ed eterna. E di emozionare il pubblico ogni volta che, sulle note della Cavalleria Rusticana di Mascagni, l'ombra di LaMotta comincia a saltellare in ralenti sul ring, ogni volta che si consuma un episodio di violenza, con le brutali immagini intrise di dolore e l'avvolgente fotografia in bianco e nero di Michael Chapman, grazie anche al montaggio di Thelma Schoonmaker, vincitrice del suo primo Oscar per questo film. (ANSA).