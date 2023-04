Emiliani nuovo direttore premio Fiesole a maestri del cinema

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 12 APR - Il critico Simone Emiliani è il nuovo direttore artistico del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema. Lo hanno reso noto il Comune di Fiesole e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo toscano.

"Sono onorato della nomina - ha spiegato Emiliani - e cercherò di essere all'altezza della sua storia. È un premio che guarda al futuro con una storia importante che mai come in questo momento contribuisce al ruolo del cinema nella società.

Il riconoscimento ha la particolarità di far conoscere un maestro del cinema internazionale al pubblico, da vicino, in un luogo unico e con una monografia a più voci". Emiliani, giornalista e critico cinematografico, è, tra gli incarichi, supervisore editoriale di Sentieri Selvaggi, collabora con Film Tv e MyMovies, ha pubblicato numerosi libri, è stato direttore artistico di ValdarnoCinema Film Festival, selezionatore alla Settimana della Critica, sezione della Mostra del Cinema di Venezia, e coordinatore dell'Enciclopedia del cinema per Treccani. Emiliani succede a Massimo Tria, critico cinematografico e docente dell'Università di Cagliari.

Il Premio ai Maestri del Cinema, fondato nel 1966, ogni anno porta al Teatro Romano di Fiesole, nei mesi estivi alcuni fra i maggiori protagonisti del cinema internazionale. Nel 2022 fu premiato il regista iraniano Asghar Farhādi, negli ultimi anni Mario Martone, Paolo Sorrentino, Robert Guédiguian, Vittorio Storaro, Stefania Sandrelli, Dario Argento, Giuseppe Tornatore, Terry Gilliam, Toni Servillo e Nanni Moretti. Tra i grandi del passato, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Orson Welles, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Wim Wenders, Theo Angelopoulos, Marco Bellocchio, Ken Loach. (ANSA).