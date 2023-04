Audrey Diwan presiederà la giuria de La Semaine de la Critique

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Sarà Audrey Diwan la presidente della giuria della 62ma edizione de La Semaine de la Critique, la sezione parallela del Festival di Cannes, dedicata alle opere prime e seconde, in programma dal 17 al 25 maggio. La regista e sceneggiatrice francese ha diretto La scelta di Anne - L'Événement, dal romanzo della premio Nobel Annie Ernaux, che vinse il Leone d'oro a Venezia 2021.

Audrey Diwan assegnerà il Grand Prize de La Semaine de la Critique al miglior lungometraggio, il French Touch Prize della giuria, il Louis Roederer Foundation Rising Star Award al miglior attore/attrice e il Leitz Ciné Discovery Prize al miglior cortometraggio.

In giuria sarà accompagnata dal volto noto del cinema italiano Franz Rogowski, visto in Freaks Out di Gabriele Mainetti e Disco Boy di Giacomo Abbruzzese, dal direttore della fotografia portoghese Rui Poças, dalla giornalista indiana, critica e consulente per la programmazione del Festival di Berlino, Meenakshi Shedde e da Kim Yutani, direttrice della programmazione del Sundance Film Festival. (ANSA).