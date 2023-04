Timothée Chalamet canterà con la sua voce nel biopic su Dylan

(ANSA) - NEW YORK, 11 APR - Timothée Chalamet diventa cantante nel biopic di prossima lavorazione su Bob Dylan. Lo ha detto il regista James Mangold intervistato da Collider. Il giovane attore, che interpreta appunto il ruolo del cantautore insignito del premio Nobel per la Letteratura nel 2016, non farà ricorso quindi al playback ma canterà con la propria voce.

Mangold, che sarà a Cannes con il suo ultimo film 'Indiana Jones e la Ruota del Destino' e dirigerà inoltre tre nuovi film di Star Wars, ha anticipato che il biopic, dal titolo provvisorio 'A Complete Unknown' (Un completo sconosciuto), le cui riprese dovrebbero iniziare ad agosto, parla di un giovanissimo Dylan che arriva a New York con solo due dollari in tasca e nel giro di soli tre anni diventa un fenomeno mondiale.

Intanto per Chalamet il primo banco di prova in cui di cimenterà con la sua voce sarà il film musicale 'Wonka', la cui uscita è prevista a dicembre. L'attore canta e balla nei panni di un giovane Willy Wonka. (ANSA).