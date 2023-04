Riprese finite per Gli Ospiti, realizzato in crowdfunding

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Sono finite le riprese de "Gli ospiti" di Svevo Moltrasio, film finanziato con un crowdfunding lanciato a novembre dallo stesso Moltrasio, il quale, grazie alla sua popolarità̀ social è riuscito a raggiungere il budget prefissato. Il film, prodotto da Svevo Moltrasio e Simone Bracci per Renaissance Produzioni, con lo stesso Moltrasio che recita con Giulia Bolatti, Federico Iarlori, Chiara Tomei, Leonardo Bocci, Federico Lima Roque, Giorgia Narcisi, Simona Di Bella, Paola Moscelli e Quentin Darmon, racconta la storia di un gruppo di persone, ospiti a cena a casa di uno di loro in un villino alle porte di Roma. Il gruppo è composto da dieci amici i quali, arrivati a fine serata, danno tutti la sensazione di voler andar via sperando che il resto della comitiva si congedi.

A quel punto qualcosa non torna: chi di loro non è l'intruso? (ANSA).