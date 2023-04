Montecarlo film Festival, presidente giuria Giancarlo Giannini

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Sarà Giancarlo Giannini, attore internazionale, doppiatore, sceneggiatore e regista cinematografico che ha recentemente ricevuto la stella della Walk of fame (nominato agli Oscar per "Pasqualino Settebellezze", 'Casino Royale' e 'Quantum of Solace'), a presiedere la giuria della 20a edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie che si svolgerà dal 24 al 29 aprile nel Principato di Monaco.

Accanto a Giannini, Richard Anconina, la star internazionale Nathalie Poza, ( Premio Goya come miglior attrice per "Non posso dire addio" e come miglior attrice non protagonista per "La Boda de Rosa", "Rifkin's Festival") e Neri Marcorè, attore, comico, cantante e doppiatore ("Quando", Nastro d'argento per "Il Cuore Altrove","La seconda notte di nozze"). Dopo ospiti e presidenti di giuria del calibro di Claude Lelouch, Emir Kusturica, Nick Vallelonga, Giovanni Veronesi, solo per citarne alcuni, a presiedere la giuria quest'anno Giancarlo Giannini attore di fama mondiale che nella sua lunga carriera ha interpretato personaggi di ogni tipo, dall'operaio proletario al boss mafioso fino al protagonista di grandi commedie italiane.

Ideato e diretto da Ezio Greggio, il Monte-Carlo Film Festival uno dei più importanti festival al mondo dedicato alla commedia che anche quest'anno avrà luogo nella prestigiosa sede del Grimaldi Forum di Montecarlo, dove nelle varie sale si alterneranno proiezioni, masterclass con i più amati protagonisti del cinema internazionale, italiano e francese e che culminerà con la consueta serata di Gala e premiazione di Sabato 29 aprile che quest'anno avrà come ospite d'onore il Principe Alberto II di Monaco.

Scopo principale del Montecarlo Film Festival è la promozione e la diffusione dei diversi generi della commedia attraverso anteprime cinematografiche in concorso e fuori concorso.

Anche quest'anno Il Festival della Commedia di Montecarlo apre, dopo il successo dell'edizione passata, una sezione tutta dedicata ai cortometraggi, lo Short Comedy Award, dedicato a registi, attori, produttori che realizzano brevi commedie cinematografiche.

La manifestazione si svolge da sempre sotto l'Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II di Monaco e dell'Ambasciata d'Italia.

