Lady Gaga annuncia la fine delle riprese di Joker: Folie à Deux

(ANSA) - NEW YORK, 11 APR - 'That's a wrap X, Harleen' (Fine delle riprese Harleen). 'Joker: Folie à Deux', l'atteso sequel di 'Joker', è finalmente completo e a dare l'annuncio su Instagram è la stessa Lady Gaga. La popstar nel film interpreta il ruolo di Harley Quinn accanto a Joaquin Phoenix, che riprende il ruolo del protagonista.

Nel post Lady Gaga ha pubblicato una foto in cui appare in abiti di scena circondata da poliziotti e dalla folla. Il nuovo film, diretto da Todd Philips, è in parte ambientato nell' Arkham Asylum e tra gli altri interpreti ci sono Brendan Gleeson, Catherine Keener e Zazie Beetz. L'uscita è prevista negli Usa nell'ottobre del 2024.

Il primo film 'Joker' (2019) ha vinto due premi Oscar di cui uno a Joaquin Phoenix come miglior attore protagonista. (ANSA).