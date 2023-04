Super Mario record, miglior debutto animato di sempre

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Super Mario superstar del botteghino.

Super Mario Bros - Il film trionfa negli incassi del week end in tutto il mondo, con 377 milioni di dollari, miglior debutto mondiale dell'anno da Ant-Man and the Wasp: Quantumania (225,3 milioni di dollari) e miglior debutto animato di tutti i tempi (battendo Frozen 2, con 358 milioni di dollari raccolti nel weekend del Ringraziamento nel 2019).

Il film di animazione, una collaborazione tra Illumination, Nintendo e Universal, ha superato le già alte aspettative - segnala Variety - rastrellando 173 milioni a livello internazionale e 204 milioni sul mercato nord americano nei primi giorni di programmazione.

Il film è uscito nel weekend in 70 territori, tra i quali Messico (27,4 milioni di dollari), Regno Unito e Irlanda (19,6 milioni di dollari), Germania (14 milioni di dollari), Cina (12 milioni di dollari), Francia (10,4 milioni di dollari), Spagna (8,6 milioni di dollari) e Australia (8,3 milioni di dollari).

Risultati che assicurano anche all'idraulico ispirato all'omonimo videogame la migliore apertura per un film di animazione su 11 mercati e il miglior esordio per un adattamento di un videogioco in 42 mercati. (ANSA).