Sollievo per Hugh Jackman, non ha il cancro alla pelle

"Le mie biopsie sono negative - ha detto - grazie a tutti per l'affetto". Qualche giorno fa Jackman aveva detto che si sarebbe sottoposto ad alcuni accertamenti per il cancro alla pelle e aveva esortato i fan a proteggersi dal sole. Dopo aver annunciato l'esito negativo delle biopsie, ha reiterato l'appello: "Vi prego - ha sottolineato - usate sempre una crema solare a protezione elevata a prescindere dalla stagione".

In passato l'attore è stato curato diverse volte per basalioma, una neoplasia epidermica maligna, e nel 2013 ha subito l'asportazione di una formazione cancerogena dal naso.

