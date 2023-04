La febbre del sabato sera, all'asta l'abito bianco di Travolta

(ANSA) - NEW YORK, 10 APR - Per la prima volta in assoluto va all'asta l'iconico abito bianco indossato da Tony Manero, alias John Travolta, nel film cult del 1977 'La febbre del sabato sera'. E' stimato tra i 100 e 200 mila dollari. Lo ha reso noto Julien's Auctions in collaborazione con Turner Classic Movies.

L'abito sarà battuto all'asta nell'ambito della vendita 'Hollywood: Classic & Contemporary' che si svolgerà in California il 22 e 23 aprile.

Secondo gli organizzatori della vendita, il completo è uno dei due soli abiti usati durante la produzione del film.

Travolta lo indossa nella scena in cui balla con Karen Lynn Gorney sulle note di 'More than a woman' dei Bee Gees.

Tra gli altri oggetti all'incanto anche il machete impugnato da Harrison Ford in 'Indiana Jones e il tempio maledetto', anch'esso stimato fino a 200mila dollari, l'hoverboard usato da Michael J. Fox in 'Ritorno al futuro', stimato fino a 80 mila dollari. (ANSA).