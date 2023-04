Tre nuovi film di Star Wars, da primi Jedi alla guerra

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Saranno James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy a dirigere i tre nuovi film della saga di Star Wars. LO ha annunciato la produttrice Kathleeen Kennedy, presidente della Lucasfilm, nel primo giorno di Star Wars Celebration Live! - Europe 2023 in corso a Londra.

Il film di Mangold (che ha parlato all'evento anche di Indiana Jones e il quadrante del destino del quale è stato mostrato un nuovo trailer) sarà sui primi Jedi. Il regista lo considera "una sorta di epopea biblica, come i Dieci Comandamenti - scrive Hollywood Reporter - sull'alba della Forza. Da dove viene la Forza, quando l'abbiamo scoperta, quando abbiamo imparato a usarla?". La storia sarà ambientata 25.000 anni prima delle linee temporali esplorate fino ad ora. Dave Filoni (regista anche della nuova serie di Star Wars per Disney+ Ahsoka con Rosario Dawson, al debutto ad agosto) firmerà un lungometraggio sulla guerra tra ciò che rimane dell'Impero e la Nuova Repubblica. Invece la regista pakistana Sharmeen Obaid-Chinoy (Miss Marvel) racconterà la ricostruzione del nuovo Ordine Jedi 15 anni dopo gli eventi di L'ascesa di Skywalker: tra i protagonisti torna Daisy Ridley nei panni di Rey. "Ho trascorso gran parte della mia vita incontrando veri eroi che hanno combattuto regimi oppressivi e affrontando avversità impossibili - ha spiegato la regista -. E penso che questo sia il cuore di Star Wars".

Tra gli eventi anche le prime immagini di un'altra serie della saga per Disney+, "The Acolyte" creata da Leslye Headland (Russian Doll), ambientata 100 anni prima dei fatti raccontati nella trilogia prequel. Protagonisti Amandla Stenberg, nei panni di una padawan, giovane allieva di un maestro jedi, e Lee Jung-jae (Squid Game) in un cast che comprende Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson e Carrie-Anne Moss. La storia dovrebbe raccontare l'emergere dei Sith il gruppo di jedi in grado di praticare il lato oscuro della Forza. "Leslie ha spiegato che la serie è una combinazione tra Frozen e Kill Bill - ha detto alla convention Amandla Stenberg, arrivata in costume di scena - Il tono è molto eccitante e molto dark. C'è un senso di realismo magico". (ANSA).