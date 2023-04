(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - Jeremy Renner considerò l'eutanasia dopo l'incidente sulla neve dello scorso Capodanno in cui rimase travolto da un cingolato di oltre sei tonnellate.

Lo ha rivelato lo stesso attore nella sua prima intervista televisiva con Diane Sawyer, in onda sulla Abc. "Non fatemi vivere attaccato ad un macchinario", ha detto ricordando una conversazione con la sua famiglia. "Lasciatemi andare - continua - se la mia esistenza sarà con i farmaci". Alla fine ha scelto di sopravvivere e ora si sente un uomo fortunato.

Durante l'intervista ha anche sottolineato che la colpa per tutto ciò che è successo è solo sua e si sente responsabile per aver causato tanto dolore alla sua famiglia. L'intervista televisiva precede di pochi giorni il debutto di Rennervations, l'ultima serie di Renner per Disney+. Secondo Variety, l'attore parteciperà di persona alla prima mondiale l'11 aprile a Los Angeles. (ANSA).