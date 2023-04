Nuova versione live della Sirenetta avra' canzoni cambiate

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - Le canzoni della Sirenetta nella nuova versione 'live' del celebre cartone della Disney sono state modificate per adeguarsi alla nuova sensibilita' indotta dal movimento #MeToo: il compositore premio Oscar Alan Menken, che scrisse la colonna sonora nel 1989, e' tornato al lavoro per aggiornare le parole in omaggio alle norme del consenso esplicito nei rapporti di coppia.

Il nuovo film diretto da Rob Marshall uscira' nelle sale a fine maggio. "Alcune parole del brano Kiss the Girl sono state cambiate perche' la gente e' diventata molto sensibile all'idea che il principe Eric avesse in qualche modo costretto Ariel a baciarlo", ha detto Menken a Vanity Fair.

E' stata anche rivista la canzone Poor Unfortunate Souls "per non far pensare alle ragazzine che non possono parlare senza essere interrogate anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per farla rinunciare alla sua voce", ha aggiunto il musicista".

Kiss the Girl (Baciala nella versione italiana) e' uno dei momenti musicali clue del film in cui Halle Berry ha la parte della Sirenetta e Jonah Hauer-King e' il principe Eric. Menken, che per la nuova versione ha collaborato con Lin-Manuel Miranda, e' stato candidato a due Oscar per il suo lavoro nel cartone animato e ne ha vinto uno per la miglior canzone originale con Under The Sea. (ANSA).