Raquel Welch aveva l'Alzheimer, lo rivela certificato di morte

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - Raquel Welch soffriva di Alzheimer. Lo rivela Entertainment Tonight citando il certificato di morte dell'attrice scomparsa lo scorso 15 febbraio a 82 anni. Il documento parla di arresto cardiaco, ma cita anche la patologia come causa scatenante della morte.

La sua battaglia contro l'Alzheimer non era mai stata resa pubblica mentre l'attrice era in vita. Al momento del decesso il suo portavoce Steve Sauer aveva parlato di 'una breve malattia'.

Nata a Chicago nel 1940, Welch è considerata tra le più grandi sex symbol del cinema hollywoodiano tra gli anni Sessanta e Settanta. Nel 1975 aveva vinto il Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale per il ruolo di Costanza Bonacieux ne 'I tre moschettieri '(1973). (ANSA).