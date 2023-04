Barbie, arriva il nuovo trailer

Benvenuti a Barbie Land, con tante Barbie e tanti Ken. E' uscito infatti il nuovo trailer dell'action movie della Warner Bros. Pictures sulla bambola più famosa al mondo, in sala dal 20 luglio e il segmento video di circa un minuto e 50 mostra Barbie (Margot Robbie) tutta vestita di rosa che cammina su una spiaggia e saluta tante Barbie e tanti Ken, uno dei quali interpretato da Ryan Gosling. Tra le altre Barbie ci sono Dua Lipa e Issa Rae.



Il trailer mostra anche una parte del meraviglioso mondo di Barbie, dalla casa dei sogni alla decappottabile e naturalmente la favola d'amore, un po' da adulti, tra Barbie e Ken. "Pensavo che potresti fermarti a dormire" - dice il Ken con Gosling a Barbie con Robbie. "Perché?" - chiede lei. "Perché siamo fidanzati" - replica lui. "Per fare cosa?" - chiede ancora lei.

A quel punto Ken risponde: "In realtà non sono sicuro".

Il film, basato su Barbie della Mattel, è diretto da Greta Gerwig. La regista di 'Piccole donne' e 'Lady Bird' ne ha scritto anche la sceneggiatura.