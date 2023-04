Disney lavora a remake live action di Oceania con Dwayne Johnson

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - Disney lavora a un remake in live action di 'Oceania' (Moana). Lo ha annunciato la stessa casa di produzione, diffondendo anche un filmato con Dwayne 'The Rock' Johnson che da una splendida spiaggia delle Hawaii, in compagnia delle due figlie, dice di essere onorato di far parte del progetto che porterà la storia sul grande schermo in versione live action.

Johnson, la cui madre ha origini samoane, nel film d'animazione del 2016 aveva il ruolo di Maui. Nella nuova pellicola, di cui sarà anche produttore, riprenderà la parte. La trama prende ispirazione dei miti polinesiani ed è incentrata sulla figura di un'adolescente avventurosa, Vaiana Waialiki (Moana nella versione inglese), che con l'aiuto del semidio Maui si imbarca nella difficile missione di salvare il suo popolo.

Secondo la Disney Oceania incassò quasi 644 milioni al botteghino a livello globale. La colonna sonora ha vinto un Grammy e un Billboard Music Award. Il film ha anche ottenuto due candidature agli Oscar nel 2017. (ANSA).