Ballerina, spinoff di John Wick, in sala nell'estate 2024

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - In attesa di un nuovo capitolo dopo il successo di John Wick 4, Lionsgate ha annunciato la data di uscita dello spinoff della saga con protagonista Keanu Reeves. 'Ballerina' uscirà nelle sale cinematografiche nell'estate del 2024. Reeves sarà ancora protagonista ed in buona compagnia, quella di Ana de Armas.

Secondo quanto si legge sul sito della Cnn che cita la casa di produzione, lo spinoff è un'espansione del personaggio enigmatico Ballerina, introdotto nel terzo capitolo. La de Armas vestirà i panni di una assassina addestrata secondo le tradizioni dei soldati rom (I Rom russi).

Dall'universo di John Wick torneranno anche Anjelica Huston, Ian McShane e il defunto Lance Reddick, che è riuscito a girare tutte le scene in cui è presente prima di morire. (ANSA).