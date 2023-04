Al Far East Film Festival record di 78 titoli

(ANSA) - TRIESTE, 05 APR - Raccontare le diversità nei diversi aspetti, ma anche come le cinematografie dell'Asia Orientale e del Sud Est Asiatico siano riemerse dalla pandemia: è il tema del 25/o Far East Film Festival, dal 21 al 29 aprile al Teatro Nuovo e al Visionario di Udine.

Al più grande showcase europeo del cinema asiatico è in programma il numero record di 78 titoli (42 in concorso) da 14 cinematografie, tra cui 9 anteprime mondiali, 13 internazionali, 14 europee e 23 italiane. Tra i "sentieri tematici del festival 2023", presentato da Sabrina Baracetti, presidente del Cec, l'Asia contemporanea indagata attraverso il giornalismo d'attualità, le 4 puntate del nuovo podcast Bambù e un percorso di incontri, l'arte visiva, le connessioni "Industry" tra Oriente e Occidente, e gli eventi, tra cui il Far East Cosplay Contest (24 aprile).

Ad aprire il festival sarà la prima co-produzione tra Singapore e Corea del Sud, "Ajoomma" di He Shuming; la "closing night" vedrà sugli schermi l'ultimo capolavoro di Zhang Yimou, "Full River Red". Nella line-up, da Hong Kong in arrivo "A Guilty of Conscience" di Jack NG, ospite del festival per l'anteprima europea del blockbuster uscito a gennaio. Il regista giapponese Hiroki Ryuichi presenterà il nuovo "Phases of the Moon"; dalla Cina è in arrivo il remake cinese di "Hachiko"; dalla Thailandia "You&Me&Me", diretto dalle sorelle gemelle Hongvivatana, mentre l'Indonesia riporta a Udine con i rispettivi film più recenti la regista Upi, che firma "Sri Ashi" e Joko Anwar con "Satan's Slave: Communion".

Della rinascita post-Covid del cinema coreano sono testimoni 7 film nuovi che fanno parte della selezione, tra cui "Phantom", thriller di spionaggio diretto da Lee Hae-young a breve in Italia con il marchio Lucky Red.

Il Gelso d'Oro alla Carriera del festival andrà a Baisho Chieko, attrice e cantante giapponese che porterà a Udine il film "Plan 75" di Hayakawa Chie. Tra le altre novità, la più ampia retrospettiva mai realizzata al Festival con una selezione di 21 titoli, e 4 masterclass con altrettante personalità del cinema asiatico: Johnnie To, che torna a Udine per festeggiare l'anniversario del festival, Hiroki Ryuichi, Po Chih Leong e Jang Sun-wo. (ANSA).