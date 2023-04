Viaggio nelle terre alte al Trento Film Festival

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Il Trento Film Festival, nato nel 1952, continua il suo cammino tra le Terre alte alla ricerca di storie, culture e tradizioni da raccontare attraverso cinema, letteratura e arte, con oltre 130 film e più di 150 appuntamenti in programma nella prossima edizione della rassegna, in programma dal 28 aprile al 7 maggio.

La capitale internazionale del cinema e delle culture di montagna ospiterà per l'occasione gli alpinisti Hervé Barmasse, Tamara Lunger, Alex Txikon, Sílvia Vidal, David Göttler, Thomas Huber, la scrittrice e climber Anna Fleming, l'esploratore Alex Bellini, gli scrittori Mauro Corona, Francesca Melandri, Enrico Camanni, Tiziano Fratus e Davide Longo, l'attrice Violante Placido, il fotografo Jim Herrington, il giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori.

La sezione Destinazione… torna a esplorare paesaggi e culture del continente africano, rivolgendo lo sguardo all'Etiopia, mentre T4Future, la sezione del Festival dedicata alle nuove generazioni, propone un ricco programma di proiezioni, laboratori e attività per favorire l'educazione all'immagine e promuovere lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e l'educazione alla cittadinanza attiva.

"Ci piace pensare al Trento Film Festival - ha detto il Presidente Mauro Leveghi, presentando il programma oggi a Milano - come al saggio che indica la luna, sperando che nessuno si limiti a fissare il dito, ma che al contrario il nostro pubblico guardi con coraggio e determinazione al cielo, in cerca di risposte e nuove strade da percorrere" . "Il manifesto di Lorenzo Mattotti sembra suggerire il ruolo che l'uomo deve avere nella natura: esserci, non certo sparire, ma con lentezza, profondità e dolcezza, come auspicava - ha proseguito il presidente - il compianto Alex Langer. Nei temi ricorrenti dell'edizione 2023 ritroviamo questa visione e la tensione positiva a cercare non solo la direzione giusta per il cammino dell'uomo, ma anche le modalità del camminare, passo dopo passo". (ANSA).