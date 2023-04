Napoleone di Ridley Scott in sala il 22/11 e su Apple Tv+

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Il dramma storico "Napoleone" di Ridley Scott uscirà in esclusiva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, il prossimo 22 novembre, prima di essere trasmesso in streaming su Apple TV+. Lo annuncia Apple Original Films.

Diretto da Ridley Scott, da una sceneggiatura di David Scarpa, "Napoleone" vede protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo dell'imperatore e leader militare francese. Il film offre uno sguardo originale e personale sulle origini di Napoleone e sulla sua rapida e spietata ascesa a imperatore, vista attraverso il prisma della sua relazione dipendente e spesso instabile con la moglie e unico vero amore, Josephine, interpretata da Vanessa Kirby. Il film racconta le famose battaglie, l'implacabile ambizione e la stupefacente mente strategica di Napoleone, straordinario leader militare e visionario della guerra. Una produzione di Apple Studios in collaborazione con la Scott Free Productions, "Napoleone" è prodotto dallo stesso Scott, Kevin Walsh, Mark Huffam e Joaquin Phoenix; Michael Pruss e Aidan Elliott sono i produttori esecutivi. (ANSA).